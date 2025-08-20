В Богородском округе с начала года благодаря мерам соцподдержки привлекли в школы более 70 педагогов

В школы Богородского округа в этом году благодаря мерам соцподдержки были привлечены 72 педагога. Всего в округе работают свыше 1,5 тыс. педагогов. Из них 500 человек воспользовались мерами поддержки в рамках проектов «Единой России».

В округе за счет средств местного бюджета установили выплаты впервые трудоустроенным учителям и снизили размер платы за содержание детей в детсадах. Педагоги, заочно обучающиеся в педвузах, получают ежемесячную выплату в размере 23 тыс. руб.

Также была учреждена премия главы округа в сфере образования. В 2024 году ее получили 425 человек. Помимо этого, педагогам предоставляют жилье в муниципальном семейном общежитии. Кроме того, действуют региональные и федеральные меры поддержки.

По проекту «Новая школа» и по Народной программе «Единой России» в муниципалитете активно ремонтируют школы. 1 сентября откроются четыре обновленных объекта. В следующем году проведут капремонт еще в четырех учреждениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возведении новых образовательных учреждений.