В Богородском округе задержали мужчину, который избил фельдшера скорой помощи

В Богородском округе задержали мужчину, который избил сотрудника бригады скорой помощи, приехавшей на вызов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел ночью 24 января. В квартиру дома на Краснослободской улице были вызваны врачи для оказания помощи местной жительнице. В это время в помещении находился мужчина 1994 года рождения, который начал угрожать медикам, а затем нанес фельдшеру телесные повреждения.

«Сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в специализированное медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.