В Богородском стартовал капремонт Центра образования

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их завершат к новому учебному году. Здание построили в 1970 году. Рабочие проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

