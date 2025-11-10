В Богородском стартовал капремонт Центра образования
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Ленинской, 182, в деревне Большое Буньково Богородского округа начался капитальный ремонт «Центра образования № 26», подрядчик ведет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы пройдут в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их завершат к новому учебному году. Здание построили в 1970 году. Рабочие проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.
