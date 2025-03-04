В больницах Московской области с начала года ввели в работу 17 единиц тяжелого оборудования

В подмосковных больницах с начала 2025 года ввели в работу уже 17 единиц нового тяжелого оборудования. Об оснащении учреждений новым оборудованием рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Сегодня в отделении лучевой диагностики Егорьевской больницы заработал новый рентген-аппарат на три рабочих места. Его приобрели по нацпроекту за 29 млн руб.

На новом оборудовании планируется проводить исследования экстренным пациентам с различными патологиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке нового медоборудования в 2025 году. Он отметил, что в регионе закупят свыше 4,3 тыс. единиц техники для 72 учреждений.