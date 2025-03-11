В больницах Подмосковья с начала года заработало 19 единиц тяжелого оборудования

В Подмосковье с начала 2025 года ввели в работу 19 единиц тяжелого медицинского оборудования. О ходе работ по оснащению медучреждений рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, на закупку новой техники направили более 607 млн руб. В частности, закупили флюорографы, маммографы и аппараты для рентген-диагностики.

К примеру, 11 марта новый рентген-аппарат заработал в филиале № 1 Балашихинской больницы. На его закупку направили 29 млн руб. На оборудовании можно будет проводить 70 исследований в сутки.

Ранее сообщалось, что в регионе в этом году планируется приобрести свыше 4 тыс. единиц новой медицинской техники. По словам губернатора Андрея Воробьева, оборудование передадут 72 медучреждениям.