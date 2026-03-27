В больницах Подмосковья установили более 60 аппаратов ИВЛ

С начала 2026 года в подмосковные больницы поставили 62 аппарата искусственной вентиляции легких на сумму почти 290 млн рублей, до конца года планируется поставить еще 65 единиц техники. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Оснащение медицинских организаций современным оборудованием — одно из приоритетных направлений нашей работы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Аппараты ИВЛ нужны для оказания специализированной помощи пациентам с нарушениями функции дыхания. Их установили в восьми подмосковных медучреждениях, включая Дмитровскую, Клинскую, Мытищинскую и другие больницы. Оборудование закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.