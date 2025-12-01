В больнице Красногорска появился новый рентген-аппарат

В поликлинике №6 «Октябрьская» Красногорской больницы появился новый цифровой рентген-аппарат, установленный взамен старой аналоговой техники, его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по модернизации здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

На закупку техники направили около 22 млн рублей, она предназначена для проведения исследований взрослым и детям в одну, а при необходимости – в две смены. Аппарат обладает высоким качеством и детализацией изображений и работает при сниженной дозе облучения для пациентов.

«Это серьезный шаг к улучшению медицинской помощи в Красногорске», – отметила заведующая рентгенологическим отделением Юлия Телепнева.

Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС, на нее направит лечащий врач при наличии медицинских показаний.

