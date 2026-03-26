В больнице Мытищ врачи спасли почку пациентке с разрывом опухоли

Врачи Мытищинской больницы спасли женщину с разрывом опухоли в почке и сохранили орган. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу с сильными болями в области живота и нижней части спины. Выяснилось, что в левой почке пациентки разорвалась опухоль размером 10 см. В результате возникло забрюшинное кровотечение.

Несмотря на наличие гематомы врачи выбрали лапароскопию, выполнили резекцию на уровне здоровых тканей, остановили кровотечение и ушили дефект. Почка была сохранена.

Удаленное новообразование направили на гистологию. Им оказалось ангиомиолипома — это доброкачественная опухоль, которая состоит из жировой ткани, гладких мышц и сосудов.

На данный момент пациентка выписана. Контрольная томография показала, что почка выглядит и функционирует так, будто операции и не было.

