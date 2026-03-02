В больнице Наро-Фоминска помогли мужчине, которому грозила ампутация ноги

В Апрелевской поликлинике Наро-Фоминской больницы спасли мужчину, которому грозила ампутация ноги после тяжелой травмы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 48 лет. Ранее мужчина получил серьезную травму — его ногу затянуло в дробильную машину, в результате чего были повреждены мягкие ткани голени.

Пациент две недели пытался лечиться самостоятельно, пользуясь советами соседей и методами народной медицины. В результате у него развился риск глубокого гнойно-некротического процесса и грозила ампутация. При этом у мужчины был выявлен сахарный диабет, при котором способность тканей к заживлению значительно снижена.

Врачи направили пациента на операцию. Сначала они обработали и ушили рану. Затем проводилась регулярная санация раны, перевязки и терапия для подавления патогенной микрофлоры и воспаления.

Лечение помогло, и нога пациента была сохранена. Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение.

