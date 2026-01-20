В больнице Орехово-Зуево спасли мужчину, который получил удар ножом в сердце и потерял литр крови

Специалисты Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину в возрасте 44 лет, который получил ножевое ранение сердца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя, получившего удар ножом в сердце. Также врачи диагностировали сквозное ранение легкого и потерю крови в объеме более 1 литра. Состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое.

Мужчину экстренно направили на операцию. В ходе нее медики ушили рану сердца. При этом ушивание раны проводилось без остановки сердцебиения. Также ушили рану легкого и установили дренаж, чтобы очистить плевральную полость.

Операция длилась около часа и прошла успешно. Уже на четвертые сутки пациента в удовлетворительном состоянии перевели из реанимации в отделение хирургии. На данный момент он выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе крупных медицинских учреждений региона.