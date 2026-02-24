В больнице Солнечногорска спасли мужчину, которому грозила ампутация из-за химического ожога стоп

Специалисты Солнечногорской больницы спасли мужчину, который получил ожог стоп после контакта с химикатами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили мужчину в возрасте 32 лет с отеком и пузырями с гноем на стопах. Выяснилось, что на работе пациент случайно промочил ноги раствором для обработки полов. После этого он на протяжении суток ходил в мокрых тапках. В результате он утратил способность ходить и вызвал скорую помощь.

Врачи диагностировали химический ожог третьей степени обеих стоп и незамедлительно направили мужчину на операцию, в ходе которой были иссечены ткани с некрозом. После этого пациенту провели курс терапии и ежедневные перевязки.

Через несколько дней его состояние улучшилось. На данный момент ткани заживают без осложнений. Ампутация не потребовалась. Мужчина уже выписан.

