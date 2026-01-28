В больнице Ступина появился новый аппарат МРТ

В рентгенологическом отделении Ступинской больницы появился новый магнитно-резонансный томограф, его закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно оснащать медицинские учреждения современной медицинской техникой. Это позволяет проводить более точные исследования и сокращает срок его ожидания», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку нового аппарата МРТ направили бюджет в размере почти 153 млн рублей. Исследование на нем можно пройти бесплатно, по полису ОМС, по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.