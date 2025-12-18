В больнице Ступино успешно прооперировали мужчину с опухолью у основания черепа

Врачи Ступинской больницы спасли мужчину с опухолью у основания черепа. О наличии образования пациент не подозревал, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 69 лет. Мужчина жаловался на хронический риносинусит и заложенность носа. Врачи назначили ему операцию. В рамках подготовки к вмешательству пациенту сделали КТ и обнаружили доброкачественную опухоль из костной ткани размером 20 мм.

Опухоль располагалась в верхнем носовом ходе у основания черепа. Ее удаление требовало особой осторожности: неосторожные действия могли вызвать ликворею — «утечку» спинномозговой жидкости.

Врачи вскрыли воспаленные носовые пазухи пациента и очистили их от гноя и слизи. После этого они успешно удалили новообразование. Операция прошла без осложнений. Пациент уже выписан.

