В больнице Жуковского появилась первая в Подмосковье роботизированная система для ортопедических операций

В Жуковской областной клинической больнице появилась первая в регионе роботизированная система для проведения ортопедических операций. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

С помощью новой системы можно получить 3D-модель оперируемого сустава. Благодаря этому врачи могут детально спланировать вмешательство и обеспечить максимальную точность при установке импланта. Кроме того, использование робота обеспечит малую инвазивность.

«Благодаря новому роботу, жителям региона станет доступнее эндопротезирование коленных, плечевых и тазобедренных суставов. Кроме того, количество проводимых за год операций увеличится на 40%», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Врачи больницы уже приступили к использованию новой системы. Лечение с ее применением проводится бесплатно в рамках ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность трансформации системы здравоохранения региона.