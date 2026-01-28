В больнице Жуковского спасли мужчину, который разбил череп в результате падения со снегохода

Врачи Жуковской больницы спасли мужчину, который разбил череп, упав со снегохода. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение в тяжелом состоянии доставили жителя в возрасте 44 лет. Врачи выявили многооскольчатый перелом нижней зоны лица и многочисленные переломы лобной кости.

Пациента экстренно направили на операцию, в ходе которой бригада челюстно-лицевых хирургов и нейрохирургов буквально по кусочкам собрала лицо пострадавшего и зафиксировала их с помощью титановых минипластин.

Операция длилась около 7 часов и прошла успешно. На текущий момент мужчина уже выписан под амбулаторное наблюдение. Его ждет реабилитация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе крупных медицинских учреждений региона.