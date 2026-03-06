В больницы Подмосковья с 2022 года по программе «Приведи друга» устроились почти 2 тыс. медиков

В Подмосковье в рамках программы «Приведи друга» в медицинские учреждения устроились на работу порядка 2 тыс. медиков, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Программа реализуется в Подмосковье с 2022 года. С момента ее запуска работать в регион пришли свыше 940 врачей и порядка 1 тыс. человек среднего медицинского персонала.

В рамках программы подмосковные медработники могут получить премию, если приведут на работу нового врача, фельдшера или медсестру. Размер премии зависит от специальности, категории и стажа нового сотрудника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Нахабино Красногорска появится новый корпус поликлиники.