В Больших Вяземах Одинцовского округа на 75% завершили капремонт детского сада

В поселеке Большие Вяземы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт детского сада № 34 при Мало-Вяземской школе, строительная готовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», в них задействованы 30 человек и три единицы техники. Они завершают ремонт фасада, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к школе территории.

В рамках ремонта а двухэтажном здании обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях, пищеблоке и не только. Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.