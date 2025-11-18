В Больших Вяземах Одинцовского округа стартовал капремонт детского сада

На улице Городок-17, д.10а в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа начался капитальный ремонт детского сада № 34 при Мало-Вяземской школе, строители приступили к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году. В здании обновят кровлю, фасад, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях и не только.

