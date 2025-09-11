В Бронницах до конца сентября капитально отремонтируют детскую школу искусств

Капитальный ремонт Бронницкой детской школы искусств завершится до конца сентября. О ходе работ в учреждении рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В здании два этажа. Его общая площадь составляет более 762 кв. м. Объект ремонтируется по госпрограмме за счет бюджетных средств.

Здесь привели в порядок крышу и фасад, заменили инженерные сети, установили новые окна и двери, обновили сантехнику, закупили новую мебель и оборудование.

Сейчас степень готовности работ составляет 99%. Уже ведется пусконаладка инженерного оборудования, уборка помещений и расстановка мебели.

