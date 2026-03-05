В Бронницах на 65% достроили новый корпус лицея

В Бронницах на улице Льва Толстого, дом 8 продолжается обновление городского лицея, в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» там возводят новый корпус на 100 мест – стройготовность объекта превысила 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 80 строителей и три единицы техники, они выполняют устройство пола с укладкой плитки, электромонтажные работы, кладочные работы и не только. В здании обустроят основные и специализированные кабинеты, мастерские, спортивный зал, библиотечно‑информационный центр с читальным залом, столовую. На прилегающей территории появятся волейбольно‑баскетбольную площадку, площадку для подвижных игр, полосу препятствий, беговую дорожку. Открыть новый корпус планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.