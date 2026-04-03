В Бронницах на 70% достроили новый корпус лицея

В Бронницах на улице Льва Толстого, дом 8 продолжается строительство нового корпуса лицея, рассчитанного на 100 мест, строительная готовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», площадь нового корпуса составит более 4,5 тыс. кв. м. Строители ведут фасадные работы, установку ограждения, благоустройство прилегающей территории.

В новом корпусе разместят учебные классы, мастерские, спортивный зал, библиотечно‑информационный центр с читальным залом, столовую. На прилегающей территории обустроят волейбольно‑баскетбольную площадку, площадку для подвижных игр, полосу препятствий, беговую дорожку. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

