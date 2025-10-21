В Бронницах завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и эллинга

В Бронницах на Москворецкой улице завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и эллинга (здания для хранения лодок), стройготовность объекта превысила 97%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по строительству и капремонту социальных объектов за счет средств бюджета, на объекте ведутся работы по благоустройству территории и оснащению помещений.

Площадь комплекса составит более 2 тыс. кв. м, рядом с ним размещена открытая универсальная спортивная площадка. Проект также предусматривает создание спортивного зала с трибунами, фитнес-зала, зала силовой подготовки и места для хранения байдарок и каноэ. Со стороны эллинга построили отдельный выход к Бельскому озеру. Завершить строительство планируется осенью 2025 года.

