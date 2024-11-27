В Чехове до конца декабря завершат первый этап реконструкции музея-заповедника «Мелихово»

В Чехове до конца следующего месяца будет завершен первый этап работ по реконструкции музея-заповедника «Мелихово», передает Министерство строительного комплекса Московской области.

В его рамках на территории объекта построили инженерно-технический блок, а также визит-центр. Кроме того, реконструировали административное здание и благоустроили прилегающую территорию.

На площадке трудятся тридцать восемь специалистов, задействованы три единицы техники. Сейчас рабочие укладывают инженерные сети, расставляют мебель и проводят внутреннюю отделку. Кроме того, на территории парковки устанавливают опоры наружного освещения.