В Чехове наполовину достроили детскую поликлинику

В Чехове на улице Мира продолжается строительство детской поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, которые проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств регионального бюджета. Сейчас строители устраивают внутренние инженерные системы, устанавливают оконные блоки, утепляют наружные стены и монтируют вентилируемый фасад. Работы проходят в графике, их завершение запланировано на третий квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.