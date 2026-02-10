В Чехове появится новая детская поликлиника

На улице Мира в Чехове продолжается строительство детской поликлиники, работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» – на объекте ведутся работы по устройству инженерных систем и внутренней отделке помещений и не только. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь учреждения составит более 8,6 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 500 посещений в смену. Для пациентов обустроят отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ и не только. На прилегающей территории появятся парковки и зоны отдыха. Открыть поликлинику планируют в первом полугодии 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.