В Чехове прокуратура помогла восстановить жилищные права ребенка, оставшегося без попечения родителей

Чеховская городская прокуратура провела проверку по факту нарушения жилищных прав ребенка, оставшегося без попечения родителей, и помогла восстановить их. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, окружное управление социального развития № 16 Министерства социального развития Московской области необоснованно отказало представителю несовершеннолетнего во включении молодого человека в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Причиной отказа стало наличие постоянной регистрации в другом регионе. При этом местом жительства несовершеннолетнего являлось место проживания его попечителя.

Городская прокуратура внесла руководителю управления представление, в удовлетворении которого было отказано. После этого прокурор обратился в суд с иском об обязании включить ребенка в список, решением Подольского городского суда эти требования были удовлетворены.

