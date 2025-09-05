В Чехове проверят информацию о ненадлежащем содержании животных в зоогостинице
Чеховская городская прокуратура организовала проверку по факту появления в социальных сетях информации о ненадлежащем содержании животных в зоогостинице. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
В ходе проверки специалисты дадут оценку условиям содержания питомцев и соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. После этого в случае обнаружения оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Городская прокуратура также проконтролирует результаты процессуальной проверки, которую проводит территориальный отдел полиции по данному факту.
