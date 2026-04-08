В Чехове состоится XVII Всероссийский турнир по гандболу «Герои Города»: спорт встречает космос

С 10 по 12 апреля в Чехове состоится масштабное спортивное событие — XVII Всероссийский турнир по гандболу «Герои Города». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

За 9 лет существования турнир прошел впечатляющий путь: из локального соревнования 6 чеховских команд он превратился в крупнейший в России любительский гандбольный старт. В этом году за победу будут бороться 45 команд из 10 городов страны — такой размах подчеркивает растущую популярность мероприятия и его значимость для развития гандбола в России.

Соревнования развернутся на площадках Дворца спорта «Олимпийский» им. Максимова. В 1-ом этапе участники будут состязаться в 7 категориях: мальчики, девочки, юноши, девушки, женщины‐любители, мужчины‐любители и мужчины‐профессионалы.

Особенность XVII турнира — его уникальная концепция, приуроченная ко Дню космонавтики: финальные игры и церемония награждения запланированы на 12 апреля. Организаторы разработали специальную космическую тематику, которая сопроводит все мероприятие от начала до конца.

Каждая команда при регистрации получит «прописку» на одной из планет Солнечной системы: Венере, Марсе, Меркурии, Нептуне, Плутоне, Сатурне или Юпитере. Такое распределение добавит соревнованию элемент игры и сплотит коллективы вокруг общей идеи. На протяжении турнира участников и зрителей ждут тематические активности и интерактивы.

Проведение турнира соответствует целям федеральной программы «Спорт России», направленной на укрепление здоровья нации и создание условий для занятий спортом на всех уровнях.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.