В Чехове суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков

Чеховский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, возбужденном в отношении местного жителя, его признали виновным по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В суде установили, что мужчина получил от соучастников запрещенное вещество массой более 168 г. Часть полученного он расфасовывал в полимерные пакеты и хранил в СНТ «Мичуринец» в Чехове для последующего сбыта.

Помимо этого, 15 мая 2025 года обвиняемый сбыл мужчине более 1,2 г синтетических наркотиков. Его задержали в этот же день при попытке сбыть крупную партию наркотиков.

Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

