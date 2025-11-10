В Чехове в 2026 году откроют новую детскую поликлинику

В Чехове на улице Мира, д.4а продолжается строительство детской поликлиники, ее планируют открыть в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчик приступил к укладке напольной плитки, работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В них задействованы более 120 рабочих и пять единиц техники. Стройготовность медицинского учреждения достигла 65%.

Площадь здания составит 8,6 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 500 посещений в смену. Для пациентов обустроят отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ и не только. На прилегающей территории появятся парковки, места для отдыха, газон, кустарники и деревья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.