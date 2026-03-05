В Чехове взяли на контроль дело о воспрепятствовании деятельности журналистов

Чеховская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в городе. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем во вторник, 3 марта, корреспонденты съемочной группы МИЦ «Известия» находились на лестничной площадке подъезда многоквартирного дома на улице Уездной. Там по редакционному заданию они собирали информацию о деятельности заводчиков породистых щенков, проводили видеосъемку и общались с покупателями. Один из мужчин, чтобы заставить их отказаться от распространения информации, нанес удар ногой в область живота журналисту и оттолкнул от двери квартиры.

По данному факту возбудили дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). 38-летнего мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.