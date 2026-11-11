В Балашихе снесут аварийное здание школы

В Балашихе на Щелковском шоссе, в квартале Лукино, 121 сносят аварийное трехэтажное кирпичное здание общеобразовательной школы №20, которое было возведено в 30-х годах прошлого века рядом с жилыми домами и памятником архитектуры XIX столетия — церковью Покрова Пресвятой Богородицы (архитектор О. Бове). Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь объекта составляет более 890 кв. м, его вывели из эксплуатации в начале 2010-х годов, так как со временем прочность и надежность строительных конструкций снизилась. Учреждение реорганизовали путем присоединения к другому образовательному учреждению, после чего строение пустовало и начало разрушаться - его признали аварийным.

Здание уже демонтируют, завершить работы планируют до конца 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.