В День Победы подмосковные ветераны смогут бесплатно воспользоваться такси из парка «Патриот»

Подмосковные ветераны смогут бесплатно воспользоваться такси из Центрального парка «Патриот» в Одинцовском округе в день празднования 80-летней годовщины Великой Победы, 9 мая. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Такая возможность распространится на ветеранов, участников боевых действий и их сопровождающие, автомобили будут припаркованы на стоянке у Главного храма ВС РФ. Водители будут работать с 10:00 до 23:00. Для поездки нужно будет назвать свои Ф. И. О., а также предоставить документ, подтверждающий право на льготу.

«Участники ВОВ могут доехать до любой точки в Подмосковье или Москве, а участников боевых действий довезут до ст. Голицыно или ст. Кубинка», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в регионе на постоянной основе организован бесплатный проезд в такси для ветеранов, для заказа такси нужно позвонить по единому номеру 122 и набрать добавочный номер 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций в преддверии Дня Победы.