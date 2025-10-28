В деревне Никулино в Подольске проложили новую дорогу

В Подольске проложили новую автомобильную дорогу в деревне Никулино. Она ведет к участкам, на которых расположены дома многодетных семей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность строительства проселочных дорог.

Общая протяженность новой дороги составляет более 1,6 км, а площадь — почти 6,8 тыс. кв. м. На участке укрепили откосы и выполнили укладку основания из песка и щебня с уплотнением катками.

«Новая дорога существенно повысит качество жизни — упростит доступ к жилым территориям, облегчит подъезд спецтехники и транспортных средств, а также создаст комфортные условия для ежедневного передвижения», - отметили в пресс-службе администрации округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства трассы ЮЛА в регионе.