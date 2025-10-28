В деревне Никулино в Подольске проложили новую дорогу
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске проложили новую автомобильную дорогу в деревне Никулино. Она ведет к участкам, на которых расположены дома многодетных семей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность строительства проселочных дорог.
Общая протяженность новой дороги составляет более 1,6 км, а площадь — почти 6,8 тыс. кв. м. На участке укрепили откосы и выполнили укладку основания из песка и щебня с уплотнением катками.
«Новая дорога существенно повысит качество жизни — упростит доступ к жилым территориям, облегчит подъезд спецтехники и транспортных средств, а также создаст комфортные условия для ежедневного передвижения», - отметили в пресс-службе администрации округа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства трассы ЮЛА в регионе.