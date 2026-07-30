В деревне Новая в Орехово-Зуевском округе ликвидировали аварийный жилой дом, который был расположен на улице Мира. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажного дома составляла около 415 кв. м. Его построили в 1957 году. Со временем конструкции износились, и здание было признано аварийным.

В 2017 году жильцов 10 квартир расселили. После этого здание некоторое время пустовало и начало разрушаться. В 2025-м объект внесли в перечень на демонтаж.

На данный момент здание снесено, а земельный участок, на котором оно располагалось, расчищен от строительного мусора.

Всего в округе выявлено 419 объектов незавершенного строительства. Из них снесено, достроено и приведено в соответствие 330.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что одноэтажные дома можно перевести в категорию ИЖС.