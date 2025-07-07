В детских городских лагерях Балашихи и Солнечногорска провели экологические уроки

Экологические уроки провели в детских городских лагерях Балашихи и Солнечногорска. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в учреждениях организовали уже девять занятий на тему раздельного сбора отходов. Их провела председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Подмосковью Лилия Белова.

Подобные уроки будут проходить до середины июля. После этого программа охватит летние лагеря региона. Кроме того, в сентябре дадут старт акции «Пластик — ценный ресурс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал напомнить жителям, как правильно утилизировать крупногабаритные отходы.