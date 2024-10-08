В детском центре им. Рошаля помогли уже 10 тысячам пациентов

В КДЦ детского клинического центра имени Л. М. Рошаля оказали помощь уже более чем десяти тысячам пациентов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Прием в учреждении ведут медики двадцати одной специальности. На консультации к специалистам записываются не только жители Московской области, но дети из других субъектов России.

Как отметили в министерстве, самыми востребованными врачами в учреждении являются кардиолог, травматолог-ортопед и аллерголог-иммунолог.