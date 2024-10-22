В Детском центре имени Рошаля оказали помощь 15 тысячам детей

В Детском клиническом центре имени Рошаля оказали помощь уже более чем пятнадцати тысячам детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Амбулаторную медпомощь в учреждении могут получить до 600 детей в день. Помимо этого, порядка ста ребят за день могут проконсультироваться с врачами в онлайн-формате.

Центр открылся два месяца назад. За помощью к его специалистам обращаются жители не только Подмосковья, но и других регионов страны. В учреждении работают врачи 21 специальности.