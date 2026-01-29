В ДКЦ им. Л. М. Рошаля 4-летнему мальчику удалили 10-сантиметровую кисту головного мозга

В ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске врачи успешно удалили ребенку кисту головного мозга размером около 10 см. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мальчика в возрасте 4 лет, у которого внезапно произошел судорожный приступ. В ходе обследования у пациента выявили кисту в правом полушарии мозга, которая сдавливала жизненно важные структуры.

Ребенка незамедлительно направили на операцию. В ходе нее нейрохирурги создали доступ к полостям мозга, сделав на лбу пациента небольшой разрез размером 1,5 см. После этого они полностью удалили кисту и создали новое отверстие в дне желудочка мозга для восстановления циркуляции жидкости.

Операция прошла успешно и без осложнений. Мальчик уже выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку, которую он оказал при открытии Центра Рошаля.