В ДКЦ им. Л. М. Рошаля впервые в Подмосковье провели лечение глаукомы с помощью микроимпульсного лазера

Фото: [ ДКЦ им. Л. М. Рошаля ]

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля впервые в Подмосковье провели лечение глаукомы, используя микроимпульсный лазер. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступили девочка в возрасте 8 лет и мальчик в возрасте 6 лет с врожденной глаукомой. После обследования детей направили на офтальмологическую операцию.

Врачи аккуратно воздействовали микроимпульсами лазера на проблемную зону глаза. В результате внутриглазное давление снизилось и зрение было сохранено.

Каждая операция длились около 20 минут и прошла успешно. Дети быстро восстановились после операции и были выписаны.

