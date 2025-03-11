В ДКЦ им. Рошаля исправили у девочки сколиоз четвертой степени

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля помогли девочке со сколиозом четвертой степени. После операции пациентка выросла на 11 см, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в учреждение обратилась девочка в возрасте 14 лет. Пациентка жаловалась на деформацию спины и боли. В ходе обследования подростку диагностировали сколиоз позвоночника четвертой степени и направили ребенка на операцию.

В ходе хирургического вмешательства врачи установили пациентке 20 титановых винтов и провели остеотомию на высоте деформации, что позволило восстановить подвижность позвоночника. Затем были установлены специальные стержни, с помощью которых было закреплено исправленное положение позвоночника.

«В результате выпрямления позвоночника девушка „выросла“ на 11 см», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов.

Операция прошла успешно. Сейчас девочка проходит курс реабилитации и готовится к выписке.

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