В ДКЦ им. Рошаля извлекли из желудка мальчика два магнита

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли мальчика, который проглотил два магнита. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте двух лет с сильной болью в животе. В ходе рентген-исследования в области желудка маленького пациента выявили два магнита и экстренно направили ребенка на операцию.

Врачи провели мальчику гастроскопию и выяснили, что магниты сцепились друг с другом через слизистую оболочку: один находился в желудке, второй — в пищеводе. Медики с помощью специального оборудования низвели инородное тело из пищевода в желудок и извлекли оба магнита эндоскопом.

Процедура заняла около 20 минут и прошла успешно. На данный момент мальчик остается под наблюдением врачей и готовится к выписке.

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