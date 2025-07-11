В ДКЦ им. Рошаля спасли 5-летнего мальчика с опасным абсцессом шеи, возникшим на фоне ОРВИ

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли малолетнего ребенка с гнойным абсцессом шеи, который развился на фоне ОРВИ. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили мальчика в возрасте пяти лет. У пациента наблюдался большой отек шеи, а температура тела составляла 39 градусов.

Выяснилось, что симптомы появились за неделю до обращения за медицинской помощью. Сначала родители ребенка пытались самостоятельно вылечить его, используя жаропонижающие средства.

В ходе обследования выяснилось, что гнойный абсцесс у мальчика — это осложнение после ОРВИ. Пациента экстренно перевели в отделение оториноларингологии для операции. Врачи вскрыли абсцесс и удалили большое количество гноя. Операция прошла успешно. На данный момент мальчик выписан.

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