В ДКЦ им. Рошаля спасли ребенка с врожденным пороком сердца

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли ребенка с открытым артериальным протоком. Это врожденный порок сердца, при котором сосуд, необходимый для кровообращения плода, не закрывается самостоятельно. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Операцию провели в кардио-торакальном центре с помощью роботизированной системы. Это позволило провести малотравматичное хирургическое вмешательство с максимальной точностью.

Через небольшие разрезы врачи поставили в грудной клетке три порта и провели через них инструменты прямо к сердцу пациента. После этого они закрыли проток, используя специальную клипсу.

Операция прошла успешно. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Его выписали на пятый день после хирургического вмешательства.

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