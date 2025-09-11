В Дмитрове адвоката признали виновным в даче взятки следователю

Дмитровский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении адвоката по ч. 5 ст. 291 УК РФ, его признали виновным в даче взятки. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В суде установили, что 28 мая 2024 года адвокат, который представлял интересы своего подзащитного, передал взятку в размере 2 млн рублей с целью изменения ему меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую следователю. Последний действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Мужчину приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на пять лет. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.