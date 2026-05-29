В Дмитрове на региональных дорогах за неделю отремонтировали более 1 тыс. дефектов покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

К примеру, работы провели в селе Вороново, у деревни Трощейково, в селе Ильинское, в деревне Никульское. В окружном центре отремонтировали участок 2-й Центральной улицы.

«Ежедневно в округе в среднем устраняют больше 160 дефектов дорожного покрытия», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе запустили рабочее движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги от обхода поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе.