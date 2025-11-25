В Дмитрове наполовину завершили реконструкцию Внуковской школы со строительством пристройки

В Дмитрове продолжается реконструкция Внуковской школы со строительством пристройки, рассчитанной на 350 мест, стройготовность достигла примерно 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2026 году. Специалисты выполняют кладку перегородок на третьем этаже, монтаж вентиляционных коробов, электромонтажные и сантехнические работы и не только.

В новом учебном корпусе разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный зал, актовый зал, столовая с пищеблоком, библиотека с медиатекой. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Основное здание школы обновят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.