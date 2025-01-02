В Дмитрове полицейские поздравили с Новым годом детей из реабилитационного центра

Сотрудники полиции в Дмитрове поздравили с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра «Остров Надежды», передает ГУ МВД России по Московской области.

Так, правоохранители вместе с председателем Совета ветеранов Риммой Михеевой и председателем Общественного совета Виктором Колосовым присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз».

Полицейские и общественники навестили детей, пожелали им исполнения самых заветных желаний и веры в чудеса. Для ребят были организованы костюмированное представление, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. В завершение праздника всем вручили подарки.