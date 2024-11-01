В Дмитрове вынесли приговор группе мошенников, похитивших у пенсионера 6,5 миллиона рублей

В Дмитрове вынесли приговор членам преступной группировки, которые мошенническим путем похитили у пенсионера шесть с половиной миллионов рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, пятеро уроженцев Краснодарского края в возрасте от 19 до 25 лет весной прошлого года позвонили пожилому мужчине под видом сотрудников правоохранительных органов и Центробанка России. Злоумышленники заверили пенсионера в том, что с его банковских счетов кто-то пытался снять деньги. В целях защиты денежных средств жителю якобы нужно было перевести их на безопасный счет.

В результате мужчина снял со своих счетов шесть с половиной миллионов рублей и перевел их на расчетные счета, подконтрольные мошенникам.

Суд приговорил двоих участников группировки к трем с половиной годам колонии общего режима. Трое преступников получили по два с половиной года.