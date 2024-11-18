В Дмитрове задержали местного жителя, который нанес знакомому ножевые ранения
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Дмитрове задержали местного жителя 1988 года рождения, который в ходе пьяной ссоры нанес ножевые ранения своему приятелю. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел в квартире дома на Чекистской улице. Двое мужчин распивали алкогольные напитки и поссорились. Во время разборок один из них ударил оппонента ножом.
В результате потерпевший — мужчина 1990 года рождения — был доставлен в медучреждение с травмами.
Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело.